Самарец предложил владельцу предприятия услуги посредника для передачи 9 млн рублей взятки

165

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что житель г. Самары предложил собственнику коммерческой структуры выступить посредником при передаче 9 млн рублей в качестве взятки якобы должностным лицам органов предварительного следствия Самарской области для прекращения на стадии следствия уголовного дела, возбужденного по налоговому преступлению. При этом намерений исполнять принятые на себя обязательства указанный гражданин не имел.

В период с июня по август 2024 года он получил часть от общей суммы в размере 7 млн рублей. Согласно достигнутой договоренности, оставшиеся денежные средства подозреваемый намеревался получить позднее.

23 января 2025 года мужчина задержан сотрудниками УФСБ с поличным после получения от собственника вышеуказанной коммерческой структуры, действующего в рамках мероприятия «оперативный эксперимент», оставшихся денежных средств в размере 2 млн рублей.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не обжалован и 3 октября 2025 года вступил в законную силу.