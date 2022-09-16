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Самарец похитил из торговой точки, расположенной по проспекту Карла Маркса, шоколад и бытовую химию

16 сентября 2022 23:03
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По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

В полицию от представителя одной из торговых точек, расположенной по проспекту Карла Маркса, поступило заявление о хищении продуктов питания и товаров для дома. По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

Директор магазина сообщил полицейским, что неизвестный молодой человек под видом покупателя зашёл в торговый зал и направился к стеллажам с кондитерской продукцией. Спрятав под одежду батончики шоколада, посетитель направился в другую торговую секцию, где аналогичным образом спрятал несколько товаров бытовой химии, после чего выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе просмотра видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественные преступления местного жителя  1999 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из парков города.

Задержанный свою вину признал и сообщил, что в тот же день  перепродал  похищенный товар   случайному прохожему за 2000 рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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