Самарец похитил из торговой точки, расположенной по проспекту Карла Маркса, шоколад и бытовую химию

148

В полицию от представителя одной из торговых точек, расположенной по проспекту Карла Маркса, поступило заявление о хищении продуктов питания и товаров для дома. По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

Директор магазина сообщил полицейским, что неизвестный молодой человек под видом покупателя зашёл в торговый зал и направился к стеллажам с кондитерской продукцией. Спрятав под одежду батончики шоколада, посетитель направился в другую торговую секцию, где аналогичным образом спрятал несколько товаров бытовой химии, после чего выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе просмотра видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1999 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из парков города.

Задержанный свою вину признал и сообщил, что в тот же день перепродал похищенный товар случайному прохожему за 2000 рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО