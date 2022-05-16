Самарец погасил долг по алиментам, чтобы спасти свою машину

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После ареста иномарки и назначения административного наказания в виде обязательных работ сроком на 20 часов, должник оплатил всю задолженность по алиментам в размере более 357 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам. Обязанность производить выплаты в пользу ребенка на него ранее возложил суд. Мужчина игнорировал требования судебного пристава о погашении задолженности, от явки в отделение уклонялся, в связи с чем, в отношении него сотрудником Службы был составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Также сотрудники Службы направили в регистрирующие органы запросы для установления имущественного положения должника. Согласно ответу за должником зарегистрировано автотранспортное средство «Kia Rio». Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста автомобиля. Должника предупредили, что в случае непогашения задолженности в течение 10 дней его автомобиль будет реализован через торги, а вырученные деньги будут перечислены ребенку в счет погашения долга.

Решив дальше не испытывать судьбу, мужчина изыскал возможность и оплатил задолженность в размере 357 тысяч рублей в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.