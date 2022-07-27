Самарец перевел деньги мошенникам, пытаясь сводить девушку в бар

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Мошенники копируют официальные сайты ресторанов, театров, кинотеатров и музеев и продают несуществующие билеты.



В полицию за помощью обратился 26-летний житель Самары, который стал жертвой кибермошенничества. Сумма причиненного ущерба составила 11400 рублей. Молодой человек познакомился в чате мессенджера с девушкой. Она предложила молодому человеку сходить в бар и скинула ссылку для бронирования столика. Парень оформил заказ, у него списали деньги, а девушка внезапно предложила перенести встречу, после этого знакомая перестала выходить на связь. В этот момент парень понял, что стал жертвой набирающего популярность мошенничества и сообщил в тот же день о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело.