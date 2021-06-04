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Самарец оштрафован за экстремистский контент

4 июня 2021 10:28
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самарец оштрафован за экстремистский контент

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской  области в ходе мониторинга сети Интернет выявили пользователя социальной сети, который выложил на своей странице, в свободном доступе, десятки фотоизображений экстремистского характера и фотоколлаж, пропагандирующий нацистскую символику. Сотрудники полиции установили личность распространителя запрещенного контента. Им оказался житель Самары 1987 года рождения.

По результатам сравнительного исследования установлено, что размещенные мужчиной фотоизображения относятся к экстремистским, распространение которых на территории Российской Федерации запрещено.  По решению Промышленного суда г. Самары в качестве наказания мужчине назначен штраф в размере 2 000 рублей, сообщает облМВД.

Самарская полиция предупреждает: за производство, хранение или распространение экстремистских материалов, а также за пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность. В качестве наказания - наложение штрафа либо до 15 суток ареста. Внимательнее стоит относиться к репостам материалов на свою страницу. В случае если вы поделились на своей странице информацией, взятой у другого пользователя, а она имеет экстремистское содержание – вы окажитесь распространителем запрещенного контента!

Теги: запрещенный контент экстремизм

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