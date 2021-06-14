Самарец обманом получил 25 тысяч матпомощи

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41-летний житель г. Самары, сотрудник данной организации на протяжении нескольких недель рассказывал своим коллегам о том, что его мать тяжело болеет. В середине марта текущего года, находясь на рабочем месте, мужчина сымитировал разговор по телефону, в ходе которого якобы сообщили о ее смерти. Своим горем он поделился с сослуживцами, которые решили морально и финансово поддержать коллегу - на основании заявления работодатель выдал мужчине материальную помощь в размере 25000 рублей. Когда сотрудники бухгалтерии запросили свидетельство о смерти родственницы, самарец под разными предлогами не предоставлял запрашиваемый документ, чем вызвал подозрения со стороны руководства компании.

В ходе проверки стражи правопорядка нашли подтверждение тому, что мать подозреваемого жива. Сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение и пообщались с ней. О том, что сын сообщил ложные сведения, она не подозревала. Сам мужчина в ходе общения с дознавателем признал свою вину и пояснил, что нуждался в денежных средствах. По данным полиции, ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался и в настоящее время нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.