Самарец незаконно завладел гаражным боксом

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Вмешательство судебных приставов Железнодорожного района г. Самары заставило мужчину освободить помещение.

Документов, подтверждающих право собственности на гаражный бокс, у мужчины не было, договор аренды с гаражным кооперативом также заключен не был. Однако автолюбитель счел, что место в паркинге пустовать не должно и «припарковал» там свой автомобиль. Гаражный кооператив обратился в суд, который встал на сторону истца и обязал мужчину освободить гаражный бокс от автомобиля.

В отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары поступил соответствующий исполнительный лист. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении производства и вручили требование об исполнении решения суда. Несмотря на это, мужчина в добровольном порядке помещение не освободил. В связи с этим, судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также вынесено постановление о временном ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Наложенные ограничения побудили мужчину освободить гаражный бокс и передать ключи кооперативу. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.