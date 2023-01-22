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Самарец незаконно срубил голубую ель

22 января 2023 12:26
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В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке голубой ели

Как установили полицейские, местный житель причинил ущерб муниципальному предприятию в размере свыше 12 тысячи рублей.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г.Самаре за помощью обратился местный житель, который пояснил, что неизвестный мужчина спилил дерево породы ель, находящиеся в хозяйственном ведении муниципального предприятия. Сотрудники полиции установили, что ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил более 12 тысячи рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере) возбуждено уголовное дело. В службы и подразделения полиции дознавателем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. По изъятому спилу дерева назначили экспертизу. Полицейские просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий,  сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный ранее не судимый местный житель 2004 года рождения вину в совершенном деянии признал.

Допрошенный в качестве подозреваемого, молодой человек пояснил полицейским, что распивал спиртные напитки со своей знакомой и, в преддверии Нового года, решил подарить ей елку. Зная, где недалеко растут  деревья, он, взяв топор, пошел в сторону ближайшей аллеи. После чего попросил ничего не подозревающего друга помочь ему донести дерево до квартиры. После праздника подозреваемый отнес ель в заброшенное здание, расположенное напротив дома, где его и изъяли полицейские.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ  на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

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