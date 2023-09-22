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Самарец напрасно пытался убежать от автомобиля росгвардейцев

22 сентября 2023 10:12
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Самарец напрасно пытался убежать от автомобиля росгвардейцев

В дневное время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары. На улице Ново-Вокзальной возле одного из домов стражи правопорядка заметили мужчину – он привлек внимание своим неопрятным внешним видом. При этом пешеход, увидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения, ускорился и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения росгвардейцев.

Решив узнать причину такого поведения, экипаж вневедомственной охраны остановил мужчину. Проверив его личность по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что самарец 1984 года рождения находится в розыске как скрывшийся от органов дознания – его искали полицейские Волжского района.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

 

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