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Самарец напал на сотрудника охранной организации и отобрал оружие

27 октября 2021 12:18
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Самарец напал на сотрудника охранной организации и отобрал оружие

В Самаре расследовалось уголовное дело, возбужденное  в отношении экс-сотрудника частной охранной организации. Факты его противоправной деятельности выявили в ходе совместных мероприятий сотрудники самарской полиции и УФСБ России по Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель Самары 1982 года рождения в апреле 2020 года, зная, что сотрудники одной из частных охранных организаций вооружены огнестрельным оружием и комплектом боеприпасов к нему, разработал план по завладению пистолетом и патронами с целью распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению. Мужчина дважды посещал офис организации, расположенной на ул. Средне-Садовая областного центра: в первый раз он посетил помещение для уточнения наличия установленных камер видеонаблюдения и путей отхода с места происшествия, во второй - непосредственно для совершения преступления. В момент нападения мужчина нанес металлической палкой не менее четырех ударов по голове сотруднику охранной организации, после чего убедившись, что последний находится без сознания и не может оказать сопротивление, похитил из кобуры пистолет ИЖ-71 калибра 9х17 и два магазина с 16-ю патронами к нему. Впоследствии, при проведении обыска по месту жительства подозреваемого,  оружие и боеприпасы изъяли.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г.Самаре собрана достаточная доказательная база для признания обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Советским районным судом г. Самары мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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