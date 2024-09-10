Самарец напал на полицейского в аэропорту «Курумоч»

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Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 28.08.2024 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту города Самара, чем нарушил административный кодекс и правила безопасности в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции пресекли указанное правонарушение и провели нарушителя в служебное помещение отдела полиции, для составления административного протокола, где подозреваемый в ответ на законные требования сотрудника полиции применил в отношении него не опасное для жизни и здоровья насилие. Противоправные действия пассажира незамедлительно пресечены.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, осуществляется сбор доказательной базы.