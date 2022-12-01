Самарец, чтобы не лишиться машины, заплатил 238 тысяч рублей

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Житель г. Самары, чей автомобиль арестовали в счет долга, в этот же день погасил задолженность по штрафам ГИБДД в 238 тысяч рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении автолюбителя из областной столицы возбудили 154 исполнительных производства о взыскании штрафов за нарушение ПДД. Мужчина, несмотря на то, что был уведомлен о возбуждении, продолжал игнорировать требования судебного пристава-исполнителя о погашении задолженности и о явке на прием. Не пугало должника даже предупреждение о применении в отношении него мер принудительного воздействия.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы направил запросы в регистрирующие органы и согласно полученным ответам установил наличие у неплательщика автомобиля марки «BMW». Выехав по предполагаемому месту нахождения должника и осмотрев ближайшие стоянки, судебные приставы обнаружили его иномарку. В отношении транспортного средства мужчины был составлен акт описи и ареста.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника незамедлительно дать о себе знать. Сотрудники Службы уведомил мужчину, что если оплата долга не будет произведена в течение 10 дней, то его автомобиль будет оценен и реализован на торгах. Не желая становиться пешеходом, должник в этот же день изыскал средства и оплатил долг.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.