Я нашел ошибку
Главные новости:
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню Военно-воздушных сил
Виктор Кудряшов: основной этап кризиса преодолен
Виктор Кудряшов: основной этап кризиса преодолен
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Главный бухгалтер в Самаре осужден за хищение более 1 млн рублей
Главный бухгалтер в Самаре осужден за хищение более 1 млн рублей
В Самаре сгорела детская площадка в ЖК «Майский»
В Самаре сгорела детская площадка в ЖК «Майский»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.32
-0.05
EUR 61.16
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД
В  Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника
В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец бросил дымовые шашки в помещение отделения связи

9 августа 2022 10:24
128
Самарец бросил дымовые шашки в помещение отделения связи

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

В ходе предварительного следствия установлено, что 19 апреля в вечернее время суток житель Самары зашел в отделение связи для того, чтобы отправить посылку в Санкт-Петербург. В ходе общения с оператором мужчине показалось, что девушка разговаривает с ним грубо. Он вышел из помещения, взял из багажника своего автомобиля дымовые шашки и противогаз, дождавшись, когда из отделения связи выйдут посетители, бросил в помещение приготовленные пиротехнические средства. В результате инцидента никто не пострадал, персонал объекта в кратчайшие сроки эвакуировался и сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Сотрудники полиции задержали мужчину в течение нескольких часов возле одного из жилых домов, расположенных на ул. Стара-Загора, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятые с места происшествия предметы направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключениям экспертов, сработавшие дымовые ручные гранаты марки РДГ-П, взрывными устройствами не являются и содержат дымовой пиротехнический состав.

Обвиняемый, по данным полиции, ранее 9 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничества в Курганской области, кражи в Санкт-Петербурге и неправомерный доступ к компьютерной информации в Самарской области.

По ходатайству следствия на время предварительного следствия Кировский районный суд г. Самары избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.  В содеянном обвиняемый раскаялся и сообщил, что противоправное деяние совершил в состоянии гнева, навредить никому не хотел. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
9 августа 2022  09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
138
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
424
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
8 августа 2022  13:29
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
400
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
8 августа 2022  10:14
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
349
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
629
Весь список