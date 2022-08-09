Самарец бросил дымовые шашки в помещение отделения связи

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

В ходе предварительного следствия установлено, что 19 апреля в вечернее время суток житель Самары зашел в отделение связи для того, чтобы отправить посылку в Санкт-Петербург. В ходе общения с оператором мужчине показалось, что девушка разговаривает с ним грубо. Он вышел из помещения, взял из багажника своего автомобиля дымовые шашки и противогаз, дождавшись, когда из отделения связи выйдут посетители, бросил в помещение приготовленные пиротехнические средства. В результате инцидента никто не пострадал, персонал объекта в кратчайшие сроки эвакуировался и сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Сотрудники полиции задержали мужчину в течение нескольких часов возле одного из жилых домов, расположенных на ул. Стара-Загора, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятые с места происшествия предметы направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключениям экспертов, сработавшие дымовые ручные гранаты марки РДГ-П, взрывными устройствами не являются и содержат дымовой пиротехнический состав.

Обвиняемый, по данным полиции, ранее 9 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничества в Курганской области, кражи в Санкт-Петербурге и неправомерный доступ к компьютерной информации в Самарской области.

По ходатайству следствия на время предварительного следствия Кировский районный суд г. Самары избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. В содеянном обвиняемый раскаялся и сообщил, что противоправное деяние совершил в состоянии гнева, навредить никому не хотел. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.