Самарчанку с ребенком в квартиру пришлось вселять судебным приставам

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Судебные приставы Самарской области побудили должника вселить в квартиру бывшую жену и сына. Жилье, купленное супругами в момент нахождения в браке, занял бывший муж и его новая возлюбленная.

Развод испортил отношения супругов настолько, что жительница г. Самары не смогла попасть в квартиру, в которой жила вместе с бывшим мужем и их общим сыном на протяжении трех лет. Женщине с несовершеннолетним ребенком пришлось переехать к матери в «однушку». Мужчина нашел новую спутницу жизни и остался жить в квартире, официально принадлежащей им с бывшей женой.

Женщина обратилась в суд за защитой своих прав и прав своего несовершеннолетнего сына. В ходе судебного заседания установлено, что истица также является собственником данной квартиры, а бывший муж препятствует проживанию – ключи от входной двери не отдает. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение вселить женщину в квартиру. Мужчину обязали передать бывшей жене ключи от входной двери и не чинить ей препятствия в пользовании жилым помещением.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении должника возбудили исполнительное производство. Мужчину уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок и предупредили о мерах принудительного воздействия, которые могут быть к нему применены. Должник предупреждение проигнорировал. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После применения штрафных санкций мужчина передал бывшей жене ключи от квартиры.