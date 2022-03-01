Самарчанку по решению суда оштрафовали за недекларирование наличных денежных средств на 1,3 млн рублей

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Правонарушение выявили самарские таможенники в «зеленом» коридоре на вылете из Самары.

При прохождении таможенного контроля пассажирка выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у неё денежных средств, подлежащих таможенному декларированию. По результатам проверки таможенники обнаружили в ручной клади незадекларированную валюту в размере 80 000 долларов США, при пересчете по курсу валют более 6 млн рублей. Установленная сумма значительно превысила разрешенную норму провоза денежных средств без подачи пассажирской таможенной декларации. В соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза, без декларирования разрешено провозить не более 10 000 долларов США в эквиваленте. В отношении гражданки было возбуждено дело по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств).

Красноглинский районный суд г. Самары вынес решение, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 1 315 186 млн рублей.