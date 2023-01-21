Самарчанку обвинили в жестоком обращении с дочерью

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В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что жительница Ленинского района ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина 1987 года рождения проживает в одной из коммунальных квартир дома на ул. Студенческий переулок со своей дочкой 2006 года рождения. По данным сотрудников полиции, безработная подозреваемая не принимала в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии подростка, а также жестоко обращалась с ней посредством применения психического насилия. Учащаяся одного из самарских колледжей длительное время не посещала занятий, проживала у знакомых. Полицейскими задокументирован факт необращения женщины в полицию после того, как девочка в течение трех дней не приходила домой и не давала о себе знать.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать-одиночку, ее соседей, родственников и приняли меры к пресечению фактов безразличного отношения к девочки и жестокости по отношению к ней.

Отделом дознания отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении жительницы Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, мать девочки осознала содеянное. Женщина сотрудничает с полицией и принимает меры к исправлению сложившейся ситуации.