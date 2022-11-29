Самарчанке возместят средства на лечение от падения льда с крыши

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Прокуратурой Самарского района г. Самары проведена проверка по обращению 52-летней местной жительницы, являющейся инвалидом II группы с 2020 года, о получении травмы в виде закрытого перелома обеих костей левой голени со смещением отломков вследствие ненадлежащего исполнения ТСЖ «Воскресенское» обязанности по очистке придомовой территории от снега и наледи.

Установлено, что 15 декабря 2021 года женщина упала на неочищенном от наледи подходе к подъезду дома № 100 по ул. Пионерской в г. Самаре.

После полученных травм пострадавшая не могла работать и была нетрудоспособна до марта 2022 года.

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд с иском к ТСЖ «Воскресенское» о возмещении средств на лечение, неполученной заработной платы в размере 186 тыс. рублей и компенсации морального вреда 25 тыс. рублей.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.