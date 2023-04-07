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Самарчанка выдумала историю про "рождение" собственного ребенка, чтобы получать социальные выплаты

7 апреля 2023 10:46
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Самарчанка выдумала историю про "рождение" собственного ребенка, чтобы получать социальные выплаты

Из материалов, уголовного дела, следует, что 32-летняя жительница Кировского района, подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соцработниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина предоставила в ОЗАГС Кировского района областного центра ложные сведения о рождении ею в домашних условиях и без медицинской помощи четвертого ребенка – девочки.

На основе поданных документов в период с мая 2019 года по февраль 2023 года безработная, имеющая на иждивении трех несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области, на сумму более 700 тысяч рублей. Свою вину обвиняемая признала и раскаялась.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Полицейские предупреждают, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

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