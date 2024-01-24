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Самарчанка в доме решила устроить из общего коридора склад

24 января 2024 12:17
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Самарчанка в доме решила устроить из общего коридора склад

Под контролем судебных приставов г. Самары общий коридор освободили от вещей и мусора, мешающих жильцам дома подойти к электрощиту и другим квартирам. 

Жительница многоквартирного дома в Самарском районе, решила устроить из общего коридора — склад. Межквартирное пространство женщина заняли одеждой, обувью и бытовым мусором. Все эти вещи мешали другим жильцам дома беспрепятственно проходить к своим квартирам.

Просьбы соседей и директора ТСЖ убрать вещи с общего коридора женщина игнорировала. В результате в отношении нее подали в суд. Рассмотрев материалы дела, судебная инстанция обязала захламляющую коридор женщину убрать свои вещи и мусор.

В отделении судебных приставов Самарского района г. Самары в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Женщину о данном факте уведомили. Также судебный пристав-исполнитель предупредил ее о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда и вынес постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые меры побудили должницу убрать из общего коридора свои вещи и мусор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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