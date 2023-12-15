Самарчанка в доме на Мехзаводе зарегистрировала более 50 человек

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1986 года рождения, обвиняемой в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее неоднократно судимая местная жительница на протяжении нескольких месяцев незаконно поставила на учет по месту своей регистрации – в доме в п. Мехзавод, более 50 человек, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Сотрудники полиции провели осмотр помещения, опросили соседей подозреваемой. Установлено, что жилое помещение не предназначено для проживания такого количества человек.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Свою вину она признала в полном объеме и пояснил, что услугу оказывала за денежное вознаграждение свыше 25 тысяч рублей. По информации полицейских, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление

Женщине предъявлено обвинение в совершении 40 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для принятия решения по существу.