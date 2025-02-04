Самарчанка самовольно возвела на лестничной площадке перегородку с металлической дверью

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Хозяйка квартиры самовольно возвела на лестничной площадке перегородку с металлической дверью. Управляющая компания обратилась в суд. Исполнительный документ с требованием демонтировать перегородку с металлической дверью поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

Должницу уведомили, что в случае неисполнения решения суда в установленные законом срок, в отношении нее будут применены меры принудительного воздействия. Однако женщина к демонтажу перегородки не приступила.

В результате сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора, а также предупредил об административной ответственности по ст. 17.15. КоАП РФ.

️В результате принятых мер хозяйка квартиры демонтировала перегородку с металлической дверью.