Самарчанка пыталась передать в колонию кашу с дрожжами

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Судебные приставы Советского района г. Самары передали на уничтожение конфискованную у женщины кашу быстрого приготовления россыпью, смешанную с сухими дрожжами.

Женщина пыталась произвести передачу родственнику в исправительную колонию кашу быстрого приготовления (овсяные хлопья) россыпью, смешанную с сухими дрожжами. Своими действиями она совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках или передачах — дрожжи. Суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа с конфискацией каши быстрого приготовления, смешанной с дрожжами.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении предприимчивой женщины возбуждено исполнительное производство. Каша с необычным составом изъята и передана судебным приставом представителям Росимущества для последующего ее уничтожения.