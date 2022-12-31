Самарчанка продавала подросткам алкоголь

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В Самаре суд вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

В августе текущего года сотрудники отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре выявили факт реализации продавцом магазина, расположенного на ул. Гагарина, одной бутылки алкоголя несовершеннолетнему. В ходе сбора административного материала по данному факту полицейские выяснили, что продавец в июле текущего года уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Тогда ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Полицейские провели с работницей магазина профилактическую беседу. Однако, меры административного воздействия не оказали на работника торговой точки должного влияния и она вновь нарушила закон. В отношении женщины отделом дознания возбуждено уголовное дело и передано в Советский районный суд г.о. Самара для принятия решения по существу.

Собранные сотрудниками отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре доказательства суд признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора. Женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием в доход государства 5 % заработной платы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать о ставших известными фактах реализации алкогольных напитков несовершеннолетним в ближайшие отделы полиции или по телефону 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.