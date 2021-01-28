Самарчанка предстанет перед судом за незаконное использование документов для образования ООО

168

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

В ходе проверки заявления, поступившего из ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары, сотрудники полиции установили, что жительница областного центра в 2019 году представила в налоговую службу пакет документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. Из собранных материалов следовало, что она знала о недостоверности представляемых ею сведений. Самарчанка предоставила свой паспорт и документы в налоговую, сознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве директора и учредителя юридического лица не будет. Установлено, что за предоставление документа, удостоверяющего личность, и дальнейшие действия девушке пообещали денежное вознаграждение.

Собранные доказательства послужили основанием для возбуждения 7 уголовных дел, которые были соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд, сообщает облМВД.