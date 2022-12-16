Самарчанка передала третьим лицам коды доступа к финансовой системе

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По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре задержана 24-летняя ранее не судимая работница одного из публичных акционерных обществ.

Как установили полицейские, местная жительница, по устной договоренности с неустановленным гражданином, оформила на свое имя общество с ограниченной ответственностью и обратилась в отделение одного из банков для открытия расчетного счета. Там она получила учетные данные: логин и пароль, являющиеся электронными носителями информации для оборота платежей. После этого женщина передала полученные коды доступа к финансовой системе третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств. За свои "услуги" злоумышленница получила 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили причастность подозреваемой к противоправной деятельности.