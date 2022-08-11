Самарчанка перечислила мошеннику на онлайн-кошелек больше 650 тысяч рублей

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Внимание! Не доверяйте незнакомцам, предлагающим легкий заработок в Интернете.

Так, жительнице Самары 1991 года рождения, работающей в сфере клининговых услуг, на одном из сайтов в сети Интернет незнакомец предложил с помощью брокерского сайта заработать крупную сумму денег. Но для этог, нужно было вложить свои денежные средства. Поверив незнакомцу женщина перечислила на онлайн-кошелек больше 650 тысяч рублей, надеясь, что ее накопления удвоятся. Когда она поняла, что стала жертвой мошенника, сразу обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.