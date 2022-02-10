Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход
В Самаре в ДТП пострадала девушка-пешеход
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области
Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области
В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам
В Самаре росгвардейцы отдали дань память погибшим коллегам
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с профессиональным праздником
Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР
Профильный комитет Госдумы рассмотрит документ о признании ДНР и ЛНР
В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей
В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей
Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым
Житель Самарской области убил пенсионерку и раздавал ее деньги знакомым
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.5
EUR 85.38
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка оштрафована за кражу одежды из спортивного магазина

10 февраля 2022 10:27
139
Самарчанка оштрафована за кражу одежды из спортивного магазина

Жительница г. Самары, находясь в одном из крупных спортивных магазинов города, совершила кражу нескольких предметов одежды. Девушку нашли. Суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей. 

На основании решения суда в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено исполнительное производство о взыскании с девушки уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей. Должница о возбуждении исполнительного производства была уведомлена, но не стремилась исполнить решение суда.

Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства был совершен выход по месту жительства должницы, указанному в исполнительном документе. Однако, оказалось, что там девушка не живет. Место ее нахождения неизвестно. Сотрудники Службы в отношении должницы завели разыскное дело.

В ходе разыскных мероприятий место нахождения девушки было установлено. Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о том, что в случае неуплаты штрафа, в суд, вынесший приговор, будет направлено представление о замене штрафа другим видом наказания.

Узнав о последствиях неисполнения решения суда, девушка сразу же оплатила всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
09 февраля 2022, 11:59
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику необходимость регистрации права собственности за каждым ребенком. Общество
327
Самарец торговал нелегальным алкоголем
09 февраля 2022, 11:29
Самарец торговал нелегальным алкоголем
Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с конфискацией нелицензированной алкогольной продукции.  Происшествия
333
У самарца изъяли иномарку за многотысячный долг по штрафам ГИБДД
08 февраля 2022, 09:56
У самарца изъяли иномарку за многотысячный долг по штрафам ГИБДД
Общая сумма его долга составила 227 тысяч рублей.  Происшествия
479
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
142
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
498
в первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
9 февраля 2022  13:03
В первом квартале 2022 года жители Самары получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло
940
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
9 февраля 2022  12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
439
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
459
Весь список