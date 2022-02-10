Самарчанка оштрафована за кражу одежды из спортивного магазина

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Жительница г. Самары, находясь в одном из крупных спортивных магазинов города, совершила кражу нескольких предметов одежды. Девушку нашли. Суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.

На основании решения суда в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено исполнительное производство о взыскании с девушки уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей. Должница о возбуждении исполнительного производства была уведомлена, но не стремилась исполнить решение суда.

Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства был совершен выход по месту жительства должницы, указанному в исполнительном документе. Однако, оказалось, что там девушка не живет. Место ее нахождения неизвестно. Сотрудники Службы в отношении должницы завели разыскное дело.

В ходе разыскных мероприятий место нахождения девушки было установлено. Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о том, что в случае неуплаты штрафа, в суд, вынесший приговор, будет направлено представление о замене штрафа другим видом наказания.

Узнав о последствиях неисполнения решения суда, девушка сразу же оплатила всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.