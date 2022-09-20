Самарчанка незаконно продавала моющие средства

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Жительница г. Самары реализовала на рынке контрафактные чистящие средства. Конфискованные судебными приставами химические жидкости были переданы в Росимущество.

Индивидуальный предприниматель из г. Самары реализовала на торговой точке чистящие средства маркированные известными товарными знаками, но не имеющие подтверждающих их подлинность документов. За нарушение ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» в отношении женщины был составлен административный протокол.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактной продукции на уничтожение.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали нелегальный товар и передали свыше полусотни бутылок с чистящими средствами в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.