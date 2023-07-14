Самарчанка держала в комнате 10 кошек

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Жители многоквартирного дома в г. Самаре обратились в администрацию района с жалобой на свою соседку, которая поселила в одной из своих комнат порядка 10 кошек. Не обеспечение их надлежащим уходом, привело к тому, что по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов животных, а само помещение перестало соответствовать санитарно-техническим требованиям.

Суд принял решение в пользу остальных жильцов подъезда и обязал женщину вывезти кошек, в квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении кошатницы в отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства установил должнице срок для исполнения судебного решения. В назначенную дату к хозяйке квартиры прибыли судебные приставы. Сотрудники Службы забрали животных у пенсионерки и передали их в приют.

Теперь должнице предстоит исполнить вторую часть судебного решения: провести санитарную обработку жилого помещения.

После этого исполнительное производство будет окончено.