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Самарчанка держала в комнате 10 кошек

14 июля 2023 10:40
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Самарчанка держала в комнате 10 кошек

Жители многоквартирного дома в г. Самаре обратились в администрацию района с жалобой на свою соседку, которая поселила в одной из своих комнат порядка 10 кошек. Не обеспечение их надлежащим уходом, привело к тому, что по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов животных, а само помещение перестало соответствовать санитарно-техническим требованиям.

 Суд принял решение в пользу остальных жильцов подъезда и обязал женщину вывезти кошек,  в  квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении кошатницы в отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства установил должнице срок для исполнения судебного решения. В назначенную дату к хозяйке квартиры прибыли судебные приставы. Сотрудники Службы забрали животных у пенсионерки и передали их в приют.

Теперь должнице предстоит исполнить вторую часть судебного решения: провести санитарную обработку жилого помещения.

После этого исполнительное производство будет окончено.

Теги: Судебные приставы

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