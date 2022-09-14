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Садово-парковая композиция Пальмиро Тольятти обрушилась самопроизвольно

14 сентября 2022 11:05
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Садово-парковая композиция Пальмиро Тольятти обрушилась самопроизвольно

Во вторник, 13 сентября 2022 года, в ГУ МВД России по Самарской области сообщили о результатах проверки, проведенной в связи с повреждением памятника Пальмиро Тольятти в Итальянском сквере.

Напомним, произошло это в августе. Тогда в городской администрации предположили, что композицию, которую готовили к торжественному открытию, сломали вандалы. На место были вызваны сотрудники полиции.

Как отмечается в сообщении ГУ МВД по Самарской области, в связи с инцидентом была проведена проверка. Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

- В ходе изучения видеозаписи установлено, что примерно в 2 часа ночи 14 августа произошло самопроизвольное обрушение садово-парковой конструкции, — отмечается в сообщении ГУ МВД по региону. — Рядом с ней никого не было, от памятника никто не отходил и не убегал.

Так как факт умышленного повреждения памятника не был подтвержден, то в полиции приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, пишет СитиТраффк.

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