Садово-парковая композиция Пальмиро Тольятти обрушилась самопроизвольно

157

Во вторник, 13 сентября 2022 года, в ГУ МВД России по Самарской области сообщили о результатах проверки, проведенной в связи с повреждением памятника Пальмиро Тольятти в Итальянском сквере.

Напомним, произошло это в августе. Тогда в городской администрации предположили, что композицию, которую готовили к торжественному открытию, сломали вандалы. На место были вызваны сотрудники полиции.

Как отмечается в сообщении ГУ МВД по Самарской области, в связи с инцидентом была проведена проверка. Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

- В ходе изучения видеозаписи установлено, что примерно в 2 часа ночи 14 августа произошло самопроизвольное обрушение садово-парковой конструкции, — отмечается в сообщении ГУ МВД по региону. — Рядом с ней никого не было, от памятника никто не отходил и не убегал.

Так как факт умышленного повреждения памятника не был подтвержден, то в полиции приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, пишет СитиТраффк.