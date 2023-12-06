С жителя Шигонского района требуют денег за незаконный лов рыбы

148

Приговором Шигонского районного суда Самарская области местный житель был осужден по п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ за вылов рыбы (плотва - 271 шт. и лещ - 148 шт.) сетями общей длиной 120 метров в запрещенный для вылова период.Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству оценило ущерб в 141 750 рублей.

При исчислении ущерба, причиненного водным биоресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида), следовательно, ущерб составил 283 500 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый погасил ущерб на сумму 15 тысяч рублей.

Однако, после вынесения приговора осужденный мер к полному погашению ущерба не принял.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием взыскать осужденного сумму невозмещенного ущерба в размере 268 500 рублей в доход государства.

Исковое заявление направлено в Комсомольский районный суд г.Тольятти для рассмотрения по существу.