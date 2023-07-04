С января по май 2023 года количество фотофиксаций данных о ДТП выросло в два раза

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За январь-май 2023 года количество фотофиксаций данных о ДТП составило 48 тысяч, что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (24 тысячи фотофиксаций). При этом количество электронных извещений о ДТП за первые пять месяцев 2023 года достигло 8,4 тысяч штук. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Фотофиксации оформлялись при помощи приложений “ДТП.Европротокол” (оно позволяет производить фотофиксацию аварии, но не предусматривает возможности направления страховщику электронного извещения о ДТП), “Помощник ОСАГО” и “Госуслуги Авто” (с помощью этих приложений можно как произвести фотофиксацию ДТП, так и направить в страховую компанию электронное извещение о ДТП). Кроме того, производить фотофиксации и направлять извещения о ДТП можно при помощи приложений страховых компаний, встроивших в них такую функцию.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года наибольшее количество фотофиксаций было произведено при помощи приложения “ДТП.Европротокол”: 26,9 тысяч штук, что на 33% больше, чем за первые пять месяцев 2022 года (20,3 тысяч штук). При помощи приложения “Госуслуги Авто” за первые пять месяцев 2023 года было сделано 16,2 тысяч фотофиксаций. Это приложение начало работать в августе 2022 года. Всего за время с начала его работы по май 2023 года включительно с его помощью было сделано 23,4 тысяч фотофиксаций аварий.

Фотофиксация ДТП, сделанная при помощи любого указанного приложения (“ДТП.Европротокол”, “Помощник ОСАГО”, “Госуслуги Авто”, а также приложений страховщиков, встроивших соответствующую функцию), позволяет потерпевшему в аварии получить возмещение по ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Кроме того, приложения “Госуслуги Авто” и “Помощник ОСАГО” дают возможность отправить также страховщику электронное извещение о ДТП.

Приложение “Госуслуги Авто” стало лидером по количеству электронных извещений о ДТП, направленных страховщикам за первые пять месяцев 2023 года: 7 тысяч штук, при этом всего за время работы этого приложения (по май 2023 года включительно) их было направлено 10,1 тысяч. Количество электронных извещений о ДТП, оформленных при помощи приложения “Помощник ОСАГО” за январь-май 2023 года, составило одну тысячу, что немного ниже, чем за аналогичный период 2022 года (1,4 тысячи). Это снижение, скорее всего, связано с работой приложения “Госуслуги Авто”: поскольку оно установлено на телефонах многих автомобилистов, те из них, кто ранее воспользовался бы отдельным приложением “Помощник ОСАГО”, предпочитают оформлять аварию через “Госуслуги Авто”.

"Мы видим, что популярность фотофиксации обстоятельств аварии через приложения, а также подачи электронного извещения о ДТП неуклонно растет. Уже с 15 июля этого года удобство процесса урегулирования убытков по ОСАГО выйдет на качественно новый уровень: на Госуслугах будет доступно электронное урегулирование убытка по Европротоколу, то есть появится возможность урегулировать такой убыток без визита в страховую компанию", - сказал Евгений Уфимцев, сообщает пресс-служба ВСС и РСА.