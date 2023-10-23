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С цифровыми угрозами сталкиваются почти 100% подростков в РФ

23 октября 2023 10:52
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С цифровыми угрозами сталкиваются почти 100% подростков в РФ

Почти все подростки в России сталкиваются с цифровыми угрозами в сети, однако большинство предпочитает не рассказывать об этом ни родителям, ни учителям. 

Почти 100% подростков сталкивались с цифровыми угрозами. Согласно исследованию, которое представила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова на Общественном совете Роскомнадзора, 44% опрошенных детей отмечают, что сталкиваются с противоправным контентом в сети случайно. При этом треть также сказали, что иногда молодежь ищет такую информацию целенаправленно.

В пятерку самых распространенных цифровых угроз вошли фейки, мошенничество, игровая зависимость, интернет-зависимость, кибербуллинг. По мнению опрошенных подростков, преобладают в сети психологические угрозы, в то время как их родители и учителя уверены, что в сети в равной степени присутствуют и психологические, и технологические угрозы.   

При этом обращаться с этой проблемой к родителям дети не спешат, об этом заявил каждый пятый. Каждый третий также никогда не стал бы обращаться к преподавателям. Среди причин – «взрослые не поймут», «будут ругать» или «расстроятся». Многие также боятся, что о случившемся с ними киберинциденте узнают в школе.

«Это исследование подтвердило наличие цифрового разрыва между родителями и детьми. Они не верят в осведомленность взрослых о рисках и угрозах в интернете. Поэтому в следующем году Альянс сосредоточится в том числе на просветительской работе родителями, чтобы познакомить их с технологическими решениями и правовыми основами в области защиты детей от цифровых угроз», - отметила Белякова.

К сожалению, зачастую это правда - взрослые люди, чья работа никак не связана с онлайном, даже не подозревают, что сегодня происходит в сети и как оградить ребенка от столкновения с злоумышленниками, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Что с этим делать? Ответ простой - активно заниматься просвещением не только молодой, но и взрослой аудитории в части цифровой грамотности. Делать это можно в развлекательной и ненавязчивой форме, чтобы не перегружать людей - при помощи шоу и передач на ТВ и в сети, в формате инфографики и схем, с юмором. Кроме того, важно рассказывать о новых способах мошенничества, которые появляются в сети практически ежедневно, широкой аудитории. А также вместе искать способы, как с этими новыми способами бороться», - добавил депутат.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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