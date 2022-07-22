Я нашел ошибку
Главные новости:
Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну
Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну
Пляжи Тольятти до сих пор не попали в список разрешенных для купания
Пляжи Тольятти до сих пор не попали в список разрешенных для купания
Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее
К самарской гимназии "Перспектива" пристроят детский сад на 80 мест
К самарской гимназии "Перспектива" пристроят детский сад на 80 мест
На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов
На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Самарской области
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Самарской области
В Самаре пройдёт выставка работ участниц в поддержку пациенток с раком молочной железы
В Самаре в будущем может не остаться маршруток
В Самаре в будущем может не остаться маршруток
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы

22 июля 2022 10:40
184
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 22 по 24 июля текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске пьяной за рулем без прав поймали злостную нарушительницу ПДД
21 июля 2022, 09:53
В Жигулевске пьяной за рулем без прав поймали злостную нарушительницу ПДД
Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Происшествия
335
За три дня в Самарской области области выявлено 62 водителя в состоянии опьянения
11 июля 2022, 13:41
За три дня в Самарской области области выявлено 62 водителя в состоянии опьянения
Особое внимание автоинспекторов было направлено на выявление и исключение из участия в дорожном движении нетрезвых водителей. Происшествия
821
Нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тысяч рублей.
10 июля 2022, 10:37
Нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тысяч рублей
При перевозке ребенка на переднем сиденье, удерживающие устройства обязательны/ Общество
908
В центре внимания
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
22 июля 2022  12:59
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
88
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
22 июля 2022  11:10
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
179
Участники стартовавшего Молодежного форума ПФО «iВолга - 2022» смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов
22 июля 2022  10:50
Участники Молодежного форума ПФО «iВолга - 2022» смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов
164
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022». 
21 июля 2022  18:01
Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»
417
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
21 июля 2022  13:17
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
422
Весь список