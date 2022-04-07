С начала года в Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 9,4 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции

191

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в местах полного таможенного оформления проведен фитосанитарный карантинный контроль в отношении 9497 тонн подкарантинных грузов (573 единицы транспорта), ввезенных из-за рубежа.

В частности, на территории Саратовской области, специалисты Управления провели контроль более 2,3 тыс. тонн семенного материала, 989 тонн хлопкового волокна, 62 тонн сухофруктов, 42 тонн специй и прочих грузов. Продукция поступала из Германии, Венгрии, Португалии, Молдовы, Франции, Испании, Турции, Сербии, Румынии, Узбекистана, Таджикистана, Грузии

На территории Самарской области, специалисты Управления провели контроль более 2,9 тыс. тонн семенного материала, 2,5 тыс. тонн какао-бобов, 425 тонн свежих овощей и фруктов, 190 тонн муки и прочих грузов. Продукция поступала из Австрии, Венгрии, Румынии, Молдовы, Сербии, США, Франции, Испании, Эстонии, Узбекистана, Казахстана.

Управлением по результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля весь объем ввозимой подкарантинной продукции выпущен в свободный оборот для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации.