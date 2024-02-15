С начала 2024 года на объектах ЖД-инфраструктуры Куйбышевской магистрали было смертельно травмировано два подростка

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С начала 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской магистрали было смертельно травмировано два подростка, что в два раза больше, чем годом ранее. Причина всех несчастных случаев на железной дороге – нарушение правил личного безопасного поведения на транспортной инфраструктуре.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели комплекс мероприятий по предупреждению травмирования граждан на одном из самых оживленных участков Самарской области с интенсивным движением поездов Самара – Средневолжская.

В ходе рейда работники магистрали и транспортные полицейские провели профилактические беседы с гражданами о необходимости переходить пути только в установленных местах, раздали им информационные буклеты.

Также железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции посетили все образовательные учреждения, которые расположены около железнодорожных станций, в том числе провели открытый урок в колледже, где училась девушка, погибшая в январе 2024 года на 1108 км станции Стахановская. Во всех школах были созданы информационные уголки безопасности, где в любое время каждый желающий может узнать о личных правилах поведения на железной дороге.

Кроме того, особое внимание в профилактической работе было уделено учащимся колледжей, большинство из которых приезжают на занятия из маленьких населённых пунктов и о потенциальных рисках нахождения на объектах железной дороги имеют весьма абстрактное представление.

Помимо этого, с начала года были организованы мастер-классы для готовящихся к производственной практике студентов – будущих педагогов, которые один из первых своих самостоятельных уроков посвятят вопросам безопасности.

Куйбышевская магистраль призывает граждан личным примером показывать детям необходимость соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося состава.