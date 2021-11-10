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С начала 2021 года в Самарском регионе произошло 13 ДТП с самокатами

10 ноября 2021 12:34
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С начала 2021 года в Самарском регионе произошло 13 ДТП с самокатами

С начала 2021 года в регионе произошло всего 13 ДТП, в которых пострадали 13 пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Погибших нет. Об этом газете «Самарское обозрение» сообщили в ГУ МВД по Самарской области. 1 из 13 ДТП было квалифицировано как столкновение, остальные 12 – наезды на пешеходов, к которым сейчас относят и тех, кто передвигается на электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Все ДТП зарегистрированы на территории Самары.

«Чаще всего виновниками аварий явились пешеходы – пользователи СИМ», – уточнили в ГУ МВД. Сотрудники ГИБДД Самарской области за лето также выявили более 250 административных правонарушений гражданами, которые использовали средства индивидуальной мобильности.

По России за 9 месяцев с начала этого года произошло 416 ДТП, в которых участвовали лица, передвигавшиеся на СИМ, оснащенных электродвигателем. В этих происшествиях погибли 10 и ранены 438 человек, пишет "Обозрение".

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России указывает, что 6 из 10 пользователей СИМ погибли в ДТП, которые случились в темное время суток, при том, что подавляющее большинство количество ДТП (76%) произошло днем.

По сравнению с 2020 годом количество ДТП с участием пользователей СИМ выросло в РФ в полтора раза, как и число раненых в них. Число погибших – в 2,5 раза.

В то же время, по данным издания «Трушеринг», парк одних только кикшеринговых электросамоктов увеличился на 200-230%.

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