С автомойки села Тимофеевка молодой человек угнал «Лада Калину»

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В Отдел МВД Ставропольского района обратился тольяттинец, который сообщил сотрудникам полиции о том, что у него похитили автомобиль марки «Лада Калина». Случилось это на территории автомойки села Тимофеевка, где потерпевший временно оставил машину.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия установив, что в ночное время суток злоумышленник свободно проник на территорию автомойки.

"В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния ранее судимого 22-летнего жителя села Верхнее Санчелеево. Молодого человека задержали по месту жительства, и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства", = рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

В отделе полиции задержанный полностью признал свою вину в содеянном и пояснил, что будучи сотрудником автомойки, имел доступ к ключам от автомобилей, поэтому решил завладеть чужим авто, чтобы использовать его для своих личных целей.

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Фото: ГУ МВД СО