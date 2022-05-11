С 6 по 11 мая на территории региона произошло 120 техногенных пожаров

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За период с 6 по 11 мая 2022 года на территории области произошло 120 техногенных пожаров, 41 из них - в жилом секторе. В городских округах – 75, в муниципальных районах – 45 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

9 мая в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре в Подстепках. Горел частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 кв.м.

Для тушения пожара привлекались 77 человек, 27 единиц техники.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошел 71 пожар на общей площади более 1 га. Все пожары ликвидированы.

На водных объектах области произошло 1 происшествие, погиб 1 человек.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 28 раз.

На территории области случаев нарушения условий жизнеобеспечения населения не произошло.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, чтобы предупредить пожары в жилье необходимо строго соблюдать правила безопасности:

- при эксплуатации электрооборудования не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов. Опасны оставленные без присмотра электронагревательные и газовые приборы. Уходя из дома, их следует обязательно выключать.

- эксплуатация повреждённых розеток, рубильников, других электроустановочных изделий также может привести к пожару. Не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать, вызовите электрика.

- опасны электроприборы приборы кустарного производства, а также оборудование, которое эксплуатируется в неисправном состоянии. Проверьте розетки и выключатели на предмет повреждений, замените оголенные и ветхие электрические провода.

- при подключении электрообогревателя откажитесь от удлинителя или убедитесь, что мощность удлинителя не меньше мощности обогревательного прибора, используйте несгораемые подставки. Мебель и текстиль должны быть на безопасном расстоянии от прибора.

- если вы обогреваете помещение при помощи электронагревательного прибора, помните, что это необходимо делать только под строгим контролем. Не оставляйте обогревательные приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Помните - ваша безопасность зависит только от вас. В случае пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «01», с мобильного - «101»!

При возникновении пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщили в пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО