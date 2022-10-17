С 14 по 17 октября спасатели региона ликвидировали 50 техногенных пожаров

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В период с 14 по 17 октября противопожарные подразделения привлекались на тушение 50 техногенных пожаров. 13 из них произошло в Самаре. 3 раза пожарные выезжали на загорание автомобилей.

В результате неконтролируемого пала сухой травы в указанный период произошло 2 пожара на площади 0,055 га. Все они были ликвидированы. С начала 2022 года произошло 929 таких пожаров на общей площади более 71 га.

В жилом секторе зарегистрирован 21 пожар. Погибших и пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 3 раза выезжали на ликвидацию пожаров в многоквартирных домах.

Все они произошли в Самаре.

Сообщение о первом пожаре поступило в дежурную смену 16 октября В доме на проспекте Кирова горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м. Для борьбы с огнем привлекались 5 единиц техники, 19 человек личного состава.

О втором пожаре стало известно спустя несколько минут. На улице Стара-Загора горели домашние вещи в квартире многоквартирного дома на площади 5 кв.м. На место пожара выезжали 3 единиц техники, 10 человек личного состава.

Третий пожар произошел ночью 17 октября. На ул. Солнечной тоже горели домашние вещи в квартире. Площадь пожара, как и в первых двух случаях, составила 5 кв.м. В целях безопасности из дома было эвакуировано 10 человек. На тушение привлекались 9 человек личного состава, 3 единиц техники.

Предварительная причина перечисленных пожаров - аварийный режим работы электрооборудования.

Во избежание подобного рода пожаров необходимо соблюдать ряд правил:

- помнить о том, что монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать беды!

В случае пожара звоните по телефонам пожарных и спасателей: «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО