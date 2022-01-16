Ряд сельчан самарского региона останутся без свиней. 

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Животных изымут при ликвидации заболевания африканской чумой свиней в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне глубиной 20 километров в пределах муниципального района Волжский Самарской области.

— Департамент ветеринарии должен образовать специальную комиссию для изъятия животных и продуктов животноводства. У граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц необходимо изъять свиней всех половозрастных групп, — постановил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

Африканская чума свиней (АЧС) — вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными изменениями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет — возбудитель погибает при термической обработке выше 70 градусов.

Сам очаг заболевания выявили в поселке Придорожный сельского поселения Лопатино. Там введен карантин. К слову, Лопатино находится всего в паре километров от Куйбышевского района Самары.

Всего в список тех, кто лишится свиней и продуктов свиноводства, попали 22 населенных пункта Волжского района:

село Воскресенка;

поселок Журавли;

поселок Зелененький;

поселок Молодогвардейский;

поселок Берёзки;

поселок Придорожный;

село Лопатино;

поселок Самарский;

поселок Новоберезовский;

поселок НПС «Дружба»;

поселок Новолопатинский;

село Преображенка;

коттеджный поселок Славный;

поселок Подстёпновка;

поселок Верхняя Подстёпновка;

село Черноречье;

село Николаевка;

поселок Рамушки;

поселок Пахарь;

село Дубовый Умёт;

поселок Калинка;

коттеджный поселок Юбилейный.

Африканская чума свиней бушует в регионе уже давно. В прошлом году очаги заболевания нашли в одном из гипермаркетов на Аэродромной и в магазине на Солнечной в Самаре. Свиней изымали в десятках сёл Красноярского района области, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com