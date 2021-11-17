Руководство Тольяттиазота сорвало собрание акционеров, прикрывшись коронавирусом

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АО «ОХК «Уралхим» 1 ноября обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием обязать ПАО «Тольяттиазот», в котором компания является миноритарным акционером, провести общее собрание акционеров по вопросам изменения его устава, досрочного прекращения полномочий органов управления ТоАЗа – совета директоров и управляющей компании, и избрания новых органов управления. Но в пресс-службе ТоАЗа сообщили, что собрание было перенесено с 30 октября на 4 декабря якобы «по причине резкого ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Самарской области». Руководство ТоАЗа даже ссылается на постановление губернатора Дмитрия Азарова, объявляющее нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, пишет ТЛТПравда.

"Впрочем, не нужно быть экспертом в области вирусологии или государственного управления, чтобы понять, что руководители ТоАЗа срывают проведение собрания по каким-то иным причинам, а постановлением губернатора и эпидемиологической обстановкой просто пытаются прикрыться, как фиговым листком. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в области действительно сложная, а губернатор действительно объявил нерабочие дни, это постановление не касается предприятий с непрерывном циклом производства и владельцам ТоАЗа это хорошо известно. Ведь на предприятие в ежедневном режиме, как и прежде, продолжают приходить на работу тысячи сотрудников самого завода и многочисленных подрядных организаций. В том числе в объявленные «нерабочими» дни. Но наибольшую угрозу с точки зрения «дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», по мнению руководства ТоАЗа, почему-то представляет именно собрание акционеров, в котором обычно участвуют от 5 до 20 человек, а проводится оно в огромном зале, рассчитанном на 500 человек. Поэтому рассадить 5-20 человек в гигантском помещении с соблюдением всех мыслимых правил социальной дистанции – не проблема.

На самом деле это – очередной пример взятого еще 30 лет назад владельцами ТоАЗа курса на систематическое нарушение прав миноритарных акционеров. Прибрав к рукам гигантский завод по упрощенной схеме для малых предприятий при поддержке коррумпированных чиновников, бывший «красный директор» ТоАЗа Владимир Махлай особо не церемонился ни с членами трудового коллектива, получившими акции при приватизации, ни с деловыми партнерами. Рабочих вынуждали продавать свои акции когда уговорами, а когда угрозами, шантажом или обманом. Не лучше было отношение даже к крупным иностранным инвесторам. В 90-е ирландская фирма Eurotoaz Limited вложила в завод $20 млн в обмен на 10% его акций. Через несколько лет владельцы фирмы с удивлением обнаружили, что из реестра, который в нарушение всех мыслимых норм корпоративного права вел подчиненный Махлая Евгений Королев, ее в какой-то момент вычеркнули. Доказать сам факт нарушения в суде удалось, однако восстановить права на акции инвестор не смог в связи с истечением срока давности и в итоге остался и без денег, и без акций.

В 2008 году «Уралхим» приобрел миноритарный пакет акций ТоАЗа и сразу же столкнулся со злостным нарушением своих акционерных прав. С тех пор арбитражные суды 17 раз привлекали ТоАЗ к административной ответственности за нарушения прав акционеров также в области отказа в раскрытии информации, требуемой по закону. Но даже это не заставило Махлаев и их ставленников соблюдать права других акционеров.

Как впоследствии выяснилось, масштабы махинаций и афер на ТоАЗе были куда глубже, чем просто непредоставление документов по запросу, а документы не предоставлялись, чтобы скрывать преступления. И сам завод, и его миноритариев попросту обворовывали. Много лет на заводе работала схема, в рамках которой ТоАЗ продавал свою экспортную продукцию по заниженной на 20-40% цене аффилированному с основными владельцами швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, которым затем реализовывал ее покупателям по рыночным ценам.

Махлаям и их подельникам это позволяло не возвращать прибыль на ТоАЗ и не платить с нее налоги, а также не урезать дивиденды другим акционерам. Обнаружив признаки мошенничества, в конце 2012 года «Уралхим» обратился в СК РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела. Понадобилось пять лет сложнейшего расследования и еще полтора года судебного следствия, чтобы распутать гигантскую аферу Махлаев. Объем материалов дела превысил 500 томов. В итоге 5 июля 2019 года скрывающиеся за рубежом Владимир Махлай и его сын Сергей Махлай, их швейцарские партнеры Эндрю Циви и Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и заочно приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. В рамках гражданского иска их также обязали выплатить 77,3 млрд руб. в виде компенсации ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – «Уралхиму», признанным судом потерпевшими. Платить что-либо добровольно они отказываются и по сей день, хотя приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Впрочем, в начале августа Сергей Махлай, основной владелец ТоАЗа на данный момент, был признан банкротом, а его личное имущество по всему миру арестовано и будет реализовано в счет возмещения ущерба от мошенничества.

В таком контексте становится ясно, почему Махлай так не хочет проводить собрание акционеров. Он идет на новые нарушения и преступления, чтобы скрыть старые. Впрочем, какие бы уловки не изобретал Махлай и его сообщники, в последнее время дела у них идут все хуже и хуже. Успешная кампания правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и офшорным мошенничеством в стране не прошла даром, растет профессионализм следователей, судей и прокуроров, и даже отпетым международным преступникам с неограниченными финансовыми ресурсами оказывается нечего этому противопоставить.

Махлаи уже заочно осуждены по делу о хищении экспортной продукции в 2008-2011 годах. Близится к концу расследование аналогичного дела по хищениям в 2012-2013, которое, в случае обвинительного приговора, может увеличить сумму претензий к Махлаю еще более чем на 50 млрд руб. Также они проходят фигурантами уголовных дел о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые члены группировки Махлая уже арестованы по этим делам, успел получить обвинительный приговор один из ключевых членов группировки – бывший глава на 100% принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов. Так что конец правления международной мафиозной группировки на ТоАЗе неумолимо приближается, и уже ничто не может этому помешать", - пишет ТЛТПравда.

Фото: Википедия