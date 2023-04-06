Руководитель одного из предприятий теплоэнергетического комплекса региона злоупотреблял должностными полномочиями

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УФСБ России по Самарской области получены сведения о причастности заместителя руководителя одного из предприятий теплоэнергетического комплекса региона к злоупотреблению должностными полномочиями в ходе исполнения договорных отношений на выполнение строительно-монтажных работ. Ущерб от противоправной деятельности указанного лица составил более 5 млн рублей.

На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ Следственным отделом по г. Отрадному Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области в отношении вышеупомянутого должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ