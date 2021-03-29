Ручку, стреляющую патронами, нашли у жителя Самарской области

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Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Приволжскому району получили оперативную информацию о том, что 45-летний житель села Обшаровка незаконно хранит оружие.

В ходе проверки информация подтвердилась. В доме ранее судимого за разбой мужчины полицейские обнаружили предмет похожий на оружие.

Полицейские изъяли находку и направили на исследование. Установлено, что изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием - самодельным стреляющим устройством, изготовленным в форме ручки, пригодным для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Подозреваемый пояснил, что предмет нашел в лесополосе в 2016 году и хранил в целях самообороны. О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.