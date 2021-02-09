Розыск: в Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся

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В отдел Госавтоинспекции г. Тольятти поступило сообщение о том, что вчера, 8 февраля, в 19 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем в районе дома № 63 на ул. Лизы Чайкиной допустил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, после чего водитель скрылся с места происшествия. После этого мальчик самостоятельно обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Со слов потерпевшего и очевидцев установлено, что допустивший наезд автомобиль марки «Мерседес» черного цвета, тип кузова – седан, предположительно с государственными регистрационными знаки Республики Армения.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о данном факте ДТП или личности правонарушителя, сообщить информацию по телефонам в Тольятти 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, в любом регионе России по тел. 020 (102).

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.

За данное нарушение в соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. В случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего, водитель привлекается к уголовной ответственности.