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Ростехнадзор требует приостановить работу кранов на стройке моста через Волгу

30 марта 2021 10:50
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Ростехнадзор требует остановить работу кранов на стройке моста через Волгу

Ростехнадзор требует приостановить работу гусеничных кранов ООО "Грин Кран", использующихся при строительстве моста через Волгу в районе Климовки Самарской области.

В декабре прошлого года на стройке в воду упал гусеничный кран, в результате чего два человека погибли.

С 15 по 22 марта этого года провели проверку, в результате которой выявили 12 нарушений требований промышленной безопасности. в том числе выяснилось, что установка крана на плавучей платформе проведена с нарушениями.

Составлен акт об устранении выявленных нарушений. Возбуждены административные дела для привлечения к ответственности ответственных, которые направлены для рассмотрения в суд, пишет Самара-КП.

Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

 

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