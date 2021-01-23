Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

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На объездной дороге в Гюмри в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым прицепом погиб военнослужащий по контракту российской военной базы в Армении, передает Лайф.

— Командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы, — сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. При столкновении личный автомобиль мужчины военнослужащего загорелся, от полученных травм он скончался на месте аварии.

Фото: ТАСС / AP Photo / Sergei Grits / Лайф