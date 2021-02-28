Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

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Российский вертолет Ми-35 во время патрулирования совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам, жизни членов экипажа ничего не угрожает, они уже находятся на аэродроме, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. "Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", - добавили в ведомстве.

В провинции Хасеке звено в составе транспортного вертолета Ми-8АМТШ и боевого ударного вертолета Ми-35 сопровождает с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Вертолет Ми-8АМТШ движется на расстоянии 5-10 км впереди колонны с группой огневой поддержки на борту. Он проводит воздушную разведку на предмет возможного появления вблизи трассы боевиков. В свою очередь ударный Ми-35 прикрывает колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась посторонняя техника.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС