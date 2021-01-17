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Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции

17 января 2021 15:22
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Турецкая сторона начала операцию по спасению экипажа затонувшего судна.

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции, передает РБК. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

По его словам, турецкая сторона начала операцию по спасению экипажа затонувшего судна. Губернатор отметил, что 15 членов экипажа сейчас находятся в трех спасательных шлюпках. Спасению моряков мешают плохие погодные условия, добавил он.

«Мы также просили помощи у гражданских судов. В настоящее время нет новостей о погибших или затонувших спасательных шлюпках», — сказал Гюнер.

 

Турецкое поисково-спасательное судно   Фото: Turkish Forces / AP / РБК

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