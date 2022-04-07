Российский суд впервые арестовал криптовалюту в рамках уголовного дела

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Суд в Санкт-Петербурге впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту в рамках уголовного дела.

В 2017 году потерпевший купил 7000 эфириума (ЕТН) и хранил в криптокошельке. Однако его взломали и получили полный контроль над деньгами. В итоге полиция завела сразу два дела: о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК) и о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК).

Было установлено, что в кластере адресов криптовалюты, используемой подозреваемым, содержатся 24 криптокошелька с ЕТН потерпевшего на 4000 ЕТН. Следствие попросило разрешить их арест.